مسؤول أمريكي: الاتهامات ضد الحرس الثوري الإيراني لن تؤثر في مسار المفاوضات النووية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأمريكيين والدفاع عنهم ضد تهديدات العنف والإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الاتهامات ضد الحرس الثوري الإيراني لن تؤثر في مسار المفاوضات النووية.

ووجه القضاء الأمريكي، اليوم الأربعاء، اتهاما لعضو بالحرس الثوري الإيراني بالتآمر لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني وُجه له اتهام بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب.