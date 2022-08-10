بيلوسي: الصين لا تستطيع منعنا من الذهاب إلى تايوان

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بـ"عزل تايوان".

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي في واشنطن: "لن نسمح للصين بعزل تايوان. لن يسمحوا لتايوان بالمشاركة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، حيث يمكن لتايوان أن تقدم فيها مساهمة قيمة للغاية. يمكنهم منع مسؤولي تايوان من الذهاب إلى هناك، لكنهم لا يستطيعون منعنا من الذهاب إلى تايوان".

وتابعت: "الغرض من زيارتنا لتايوان هو إعلان أن لدينا علاقة قوية على أساس الوضع الراهن الذي نحافظ عليه". وأكدت أن السياسة الأمريكية فيما يتعلق بتايوان لم تتغير.

وأضافت أنها وأعضاء وفدها شكروا تلك البلدان والأقاليم التي تمت زيارتهم في الجولة على موقفهم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، "على ردهم الفوري والحاسم".