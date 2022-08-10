ريال مدريد بطلا للسوبر الأوروبي

توج ريال مدريد بطلًا لبطولة كأس السوبر الأوروبي، وذلك عقب الفوز على فريق انتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب هيليسنكي بفنلندا.

بداية المباراة كانت بتهديد من انتراخت فرانكفورت، وذلك في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد انفراد تام من اللاعب كامادا، ولكن الحارس البلجيكي كورتوا يتألق ويتصدى للكرة.

ليرد ريال مدريد بكرة خطيرة عن طريق هجمة منظمة لفالفيردي الذي يرسلها إلى كريم بنزيما، الذي مررها إلى فينيسيوس جونيور ليسددها في اتجاه المرمى، ولكن دفاع النادي الألماني يخرجها من على خط المرمى.

وتمكن ديفدي ألابا من إحراز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر المباراة، بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس على رأس كريم بنزيما الذي مررها إلى كاسيميرو، ليعيدها إلى ألابا الذي سددها في المرمى معلنًا عن هدف التقدم للنادي الملكي.

في الشوط الثاني كاد ريال مدريد أن يحرز الهدف الثاني، بعد عرضية من ميندي من الجهة اليسرى، إلى فينيسيوس جونيور، ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس فرانكفورت يتصدى للكرة.

وانطلق كاسيميرو في الدقيقة 61 من عمر المباراة، من منتصف الملعب، ويسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة تصطدم بالعارضة وتخرج لركلة مرمى.

ولكن استطاع النادي الملكي أن يواصل صحوته، ويحرز كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وذلك عقب انطلاق رائعة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى، ليمررها إلى كريم بنزيما الذي حولها بتسديدة قوية في شباك انتراخت معلنًا عن الهدف الثاني.

بهذا الفوز يصل ريال مدريد إلى الكأس رقم 6 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الفوز ببطولة كأس السوبر الأوروبي، متفوقًا على كلًا من ميلان وبرشلونة أصحاب الخمس بطولات.