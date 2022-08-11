ذكر تقرير، أن أوكرانيا تحتاج إلى 188 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب، وفقاً لـ"العربية".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن التعويض عن أضرار الحرب يعد أحد العناصر المهمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة التي بدأت بالأعمال العدائية"، في إشارة إلى روسيا.

وأشار إلى أن العمل مستمر لتشكيل لجنة التعويض المتخصصة عبر إبرام اتفاقية دولية متعددة الأطراف مع شركاء أوكرانيا، حيث ستكون هذه اللجنة قادرة على دراسة طلبات التعويض عن الأضرار التي خلفتها العملية العسكرية.