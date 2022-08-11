سلسلة زلازل قوية تضرب هوكايدو اليابانية

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن سلسلة من الزلازل القوية هزت جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان صباح الخميس.

وأشارت إلى أنها لم تصدر تحذيرا من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن الشرطة المحلية قولها إنها لم تتلق أي تقارير فورية عن أضرار جسيمة.

وطلبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من سكان المناطق المتضررة التأهب لاحتمال حدوث هزة ارتدادية قوية.

كان الزلزال الأكثر قوة قد بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر وهز الجزء الشمالي من الجزيرة في حوالي الساعة 1253 صباحا، وتأثرت به العديد من المناطق القريبة.