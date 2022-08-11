إصابات كورونا في الصين تقفز لأعلى مستوياتها في 3 أشهر

قفز عدد حالات الإصابة اليومي بفيروس "كوفيد-19" في الصين إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد تسجيل ما يقرب من 1993 حالة أمس الأربعاء.

وتضاعف عدد الإصابات في مدينة "سانيا" الساحلية بجزيرة "هاينان" ثلاث مرات إلى 1254 حالة، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي للحالات في أي مقاطعة أو مدينة صينية ألف حالة منذ مايو بعدما شهدت شنغهاي إغلاقًا لمدة شهرين بسبب تفشي الجائحة.

كما ارتفع عدد الإصابات في "شينجيانغ" و"التبت" ثلاثة أضعاف لتسجل الأولى 395 حالة والثانية 68 حالة.

وحذر مسؤولو لجنة الصحة الوطنية من مخاطر انتقال العدوى بالإضافة لمحدودية الموارد المتاحة لمكافحة تفشي الفيروس في المناطق الريفية، وأقامت التبت ثلاثة مستشفيات ميدانية في غضون أيام كما أرسل فريق من خبراء الصحة من بكين لتقديم المساعدة.