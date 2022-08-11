“السعودية للكهرباء” تحصل على تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس عن توقيعها اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 5 سنوات، من الجهات التالية:

1- بنك ستاندرد تشارترد

2- بنك اتش اس بي سي

3- انتيسا سان باولو

4- بنك ميزوهو

5- بنك ام يو اف جي

6- شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية

7- البنك الصناعي والتجاري الصيني

8- بنك الدولة الهندي

9- بنك الصين

10- بنك ابوظبي الأول

11- بنك ابوظبي التجاري

12- بنك ابوظبي الإسلامي

13- بنك الكويت الوطني

14- بنك كي اف دبليو

15- سوسيتيه جنرال

يذكر أن الهدف من التمويل إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية وتمويل أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.

وفقا لبنود الاتفاقية، للشركة أن تطلب تمديد مدة التمويل لسنتين اضافيتين.