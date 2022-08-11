محذرة من أضرار الغبار .. “#الصحة” توجه عددًا من النصائح لمرضى #الربو

أوضحت وزارة الصحة أن الغبار يُعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار، لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.

وأفادت الوزارة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها بـ"تويتر"، بأن طرق الوقاية من أضرار الغبار، تتمثل في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وارتداء الكمامات ذات تصفية الهواء مع تغييرها باستمرار.

ونبّهت الصحة مرضى الربو إلى ضرورة حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من قِبَل الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز صحي وطوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم يستجب المريض للبخاخ.