حساب المواطن يوضح سبب سقوط الأهلية عن المستفيد وطريقة الاعتراض

أكد برنامج «حساب المواطن»، أن سقوط الأهلية عن المستفيد يتطلب تحديث البيانات مع التقدم باعتراض على سبب عدم الأهلية خالل مدة أقصاها 3 أشهر.

وأوضح البرنامج، أنه في حال كانت حالة الأهلية «غير مؤهل» يلزم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية ومن ثم التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لدى المستفيد.

ولفت إلى أن تقديم الاعتراض يكون عن طريق حساب المستفيد (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، مع التأكيد على عدم شمول المستفيد في دفعة شهر أغسطس.

وكان برنامج حساب المواطن قد بدأ أمس الأربعاء، إيداع الدفعة الـ 57 لشهر أغسطس الجاري، لحساب المواطن، وتلقى العديد من مقدمي طلب حساب المواطن رسائل تفيد بعدم نزول أو تعثر صرف الدعم لهم.