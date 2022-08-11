خبير طقس يتوقع هطول الأمطار على هذه المناطق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، نشاطًا للرياح الشمالية الجافة وشديدة الحرارة.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر، أن هذه الرياح "قد تثير بعض الغبار على أجزاء من جنوبي العراق والكويت والشرقية والوسطى والغربية".

وأضاف: "الأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، وتبوك)، وربما تمتد لأجزاء من غربي حائل".

وتابع: "اليوم دخول طالع النثرة والعوام تُسمي النثرة بالكليبين، وفي الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25 ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام".