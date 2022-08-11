الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام

ترى وكالة الطاقة الدولية أن ارتفاع استخدام النفط لتوليد الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط سيعزز استهلاك الخام لبقية العام، ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بمقدار 380 ألف برميل يوميًا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الخميس أن الأسعار الأوروبية القياسية للغاز الطبيعي تحفز التحول الكبير من الغاز إلى النفط.

وأضافت أن التزام الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الدول الأعضاء للغاز بنسبة 15% في الفترة من أغسطس الحالي وحتى مارس 2023، سوف يزيد الطلب على النفط بحوالي 300 ألف برميل يوميًا في الأرباع السنوية الستة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن إنتاج روسيا النفطي من المقرر أن ينخفض 20% تقريبًا بحلول بداية العام المقبل، مع دخول حظر استيراد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

ومن المقرر أن يوقف الاتحاد الأوروبي معظم مشتريات النفط الخام من روسيا اعتبارًا من الخامس من ديسمبر، في محاولة لقطع تدفق الإيرادات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.