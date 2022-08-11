تراجع أسعار الذهب بعد تصريحات لمسؤولي الفيدرالي برفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس بعد تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي" في مقابلة مع "فاينانشال تايمز": إنه من السابق لأوانه أن يعلن البنك المركزي الأمريكي النصر في معركته ضد التضخم.

وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس "نيل كاشكاري" إنه يرغب في وصول سعر الفائدة إلى 3.9% بنهاية هذا العام، وعند 4.4% بحلول نهاية 2023.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بمعدل 0.29% أي ما يعادل 5.22 دولار ليسجل 1787.16 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.68% أي بقيمة 12.3 دولار إلى 1801.4 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 1.21% إلى 20.49 دولار للأوقية.

على صعيد آخر، ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.61% أو بقيمة 15.17 دولار إلى 958.85 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم 0.26% إلى 2251.46 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- 0.21% إلى 104.9 نقطة.