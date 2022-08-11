الترخيص لـ90 مصنعا جديدا في المملكة بحجم استثمارات 2 مليار ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يونيو 2022، بحجم استثمارات بلغ 2 مليار ريال.

وبينت الوزارة أن هذه التراخيص توزعت على 5 أنشطة يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصا ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ14 ترخيصا ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ12 ترخيصا في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية بـ7 تراخيص.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر يونيو بنسبة 83.33 % تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44 % ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.22 %.

في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78 % تليها المنشآت الأجنبية بنسبة 6.67 % وأخيرا ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56 %.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ 501 ترخيص فيما وصل عدد المصانع القائمة 10675 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 1361 مليار ريال.