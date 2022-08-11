بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد #البنوك في #بيروت ويحتجز عملائه وموظفيه تحت تهديد السلاح

أظهر مقطع فيديو، لبناني يحتجز عملاء وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا في العاصمة بيروت.

وطوقت عناصر الجيش اللبناني موقع البنك، فيما تعرض فرع "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، إلى عملية احتجاز للموظفين وبعض العملاء، وفق موقع "ليبانون ديبايت".

ووفق الموقع فإن شخص مسلح دخل البنك وطالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الالتهاب، كما هدد بإشعال نفسه ومن في الفرع، وأطلق 3 طلقات نارية تحذيرية.