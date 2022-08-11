الأصول الاحتياطية في الخارج تصل إلى 1740.2 مليار ريال

انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر يوليو 2022 بقيمة 9.9 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 1740.2 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو 2022، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

ومقارنة بشهر يوليو 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 84.5 مليار ريال وبنسبة 5%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".

وارتفعت قيمة "الاحتياطات بالعملات الأجنبية" التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 2% خلال يوليو الماضي لتصل إلى 1647.97 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 144%، بينما انخفضت قيمة "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 1%