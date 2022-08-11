اندلاع حريق ضخم في غابات جزيرة ثاسوس اليونانية

اندلع حريق ضخم في غابات جزيرة ثاسوس السياحية اليونانية الواقعة شمالي بحر إيجه، اليوم، ما أدى إلى إخلاء السكان من قرية تهددها النيران.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن قوات الإطفاء نشرت ست طائرات إطفاء وست مروحيات، والمئات من رجال الإطفاء والمتطوعين والوحدات العسكرية، لإخماد الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات حتى الآن جراء الحريق.

ويُذكر أن الحرائق دمرت أكثر من 13 ألف هكتار من الأراضي في اليونان هذا العام حتى الآن، فيما يرى خبراء الأرصاد أن تغير المناخ يعد أحد أبرز عوامل زيادة الحرائق.