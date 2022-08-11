5500 دولار تهز لبنان .. التفاصيل الكاملة لاقتحام مودع مسلح مصرفاً وتجمهر عشرات الودعين

تجمهر عشرات المودعين اللبنانيين حول بنك فيدرال بالحمراء حيث أحد المودعين مسلح ومحتجز 8 رهائن فى البنك، ويريد سحب 5500 دولار من حسابه المودع فيه 210 الف دولار، والتجمهر للتضامن مع المسلح محتجز الرهائن.

قال رئـيـس جـمـعـيـة الـمـودعـيـن ⁧حـسـن مـغـنـيـة، عن احتجاز موظفين داخل مصرف: وصلنا الى الذي حذرنا منه والاستخفاف بحقوق المودعين من قبل الدولة واللامبالاة ستؤدى الى اكثر من هذا.

وأضاف رئيس جمعية المودعين اللينانيين: والد المودع المسلح في مصرف الحمرا موجود في المستشفى ويحتاج علاجًا بقيمة 50 ألف دولار والمصرف صرف له خلال ثلاث سنوات مبلغ ألف دولار فقط من أصل وديعته البالغة 209 آلاف دولار.

وأكدت الجمعية أن تحصيل الحق بالذات يصبح ممارسة قانونية، في ظل تقاعس القضاء عن تطبيق القانون، لافتا أنه قد توجه محامون من الرابطة الى الحمرا لتقديم المساندة القانونية والوقوف على الوقائع.

وفي التفاصيل ، دخل شاب لبناني يحمل السلاح وموادا قابلة للاشتعال، صباح الخميس، فرع مصرف "بنك فيدرال" في شارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وطالب بتسليمه أمواله وبحوزته مادة شديدة الاشتعال، مهددا بإشعال النار على نفسه ومن في الفرع. وقد أطلق حتى الآن 3 طلقات من سلاحه.

وقال أحد أقرباء محتجز الرهائن، إن "الرجل يدعى باسل الشيخ حسين، ويبلغ من العمر 42 عاما، ولديه في المصرف مبلغ 209 آلاف دولار أميركي، ولدى شقيقه مبلغ 500 ألف دولار أيضا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف أن "والد المسلح مريض للغاية وبحاجة للعلاج، وهو من سكان منطقة بئر حسن في بيروت (مدخل ضاحية بيروت الجنوبية)"، لافتا إلى أن علاج الوالد يكلف 50 ألف دولار على مدى 3 سنوات".

من جانبه، قال المنسق الإعلامي في جمعية "صرخة المودعين"، للدفاع عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، موسى أغاسي، إن "أعضاء الجمعية توجهوا إلى الحمرا للتضامن مع الشخص الموجود حاليا داخل المصرف".

وأوضح أغاسي أن الشاب الذي اقتحم المصرف "بحاجة إلى مبلغ مالي، ولديه بالفعل 209 آلاف دولار أميركي، محتجزة في المصرف كوديعة، كغيره من اللبنانيين".

وتمنى أغاسي "التجاوب مع الشاب كما مع كافة اللبنانيين"، متوقعا المزيد من أعمال العنف في حال استمر الوضع على حاله.