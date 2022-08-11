سانتو يتحدى جماهير الاتحاد ويتمسك بالاعتماد على طارق حامد

كشفت تقارير صحفية أن تعاقد الاتحاد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري السابق، أصبح دليلًا قويا على اقتراب أحد اللاعبين من مغادرة الفريق قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

وقالت صحيفة "المواطن" السعودية إن البرازيلي برونو هنريكي سيكون الأقرب للرحيل عن صفوف العميد، بعد ضم طارق حامد، كون المدرب البرتغالي نونو سانو غير مقتنع بفنيات هنريكي، وسيعتمد على طارق حامد في وسط الملعب بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إصرار سانتو على الإبقاء على طارق حامد، لكن جماهير العميد كانت طالبت برحيله بعد مباراة لوزيرن السويسري، حيث ارتكب عدة مخالفات متهورة على لاعبي الفريق السويسري وتسبب في ركلة جزاء على العميد، لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي نجح في إنقاذها.