مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12530.76 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 99.31 نقطة ليقفل عند مستوى 12530.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 213 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 440 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن، والمتحدة للتأمين، وأمانة للتأمين، وسلامة، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساكو، وريدان، وذيب، وأميانتيت، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.56% .

فيما كانت أسهم شركات معادن، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، و المتحدة للتأمين، والراجحي، هي الأكثر نشاطا بالكمية , كما كانت أسهم شركات معادن، و الراجحي، و أرامكو السعودية، و إس تي سي، وأماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 204.25 نقاط ليقفل عند مستوى 22023.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 491 ألف سهم تقاسمتها 2235 صفقة.