اتفاقية بين المملكة وإندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية في عدة مهن #عاجل

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مع وزارة القوى العاملة الإندونيسية، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن.

وبحسب بيان للوزارة؛ سيكون الاستقدام متاحا من خلال شركات الاستقدام بالترامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية، والتي وقعت في جزيرة بالي

ويأتي المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.