نجم ريال مدريد يقرر الاعتزال نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، عن تفكير الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني، في إعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد نهاية موسم 2022-2023.

قال سيرجيو سانتوس الصحفي بصحيفة "آس"الإسبانية، إن توني كروس إتخذ قراره بإعتزال كرة القدم، مع نهاية عقده بإنتهاء الموسم الجاري 2022-2023.

وأضاف، إن النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، وصاحب الـ 32 عامًا، يخطط للإعتزال وهو في القمة مع المرينجي.

أكد سانتوس، إن إدارة ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز تأمل في عدول اللاعب عن قراره بالإعتزال نهاية هذا الموسم، والبقاء على الأقل لموسم أخر.