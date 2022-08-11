الاتحاد المغربى يعلن فسخ عقد البوسنى وحيد خليلودزيتش بالتراضى

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم بشكل رسمي، انفصاله عن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بالتراضي مما يعنى حرمانه من قيادة أسود الأطلسي فى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المغربي بيان رسمي جاء فيه: "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب وحيد خاليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كاس العالم قطر 2022 ، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي

وأضاف البيان، وفي هذا الصدد، تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل الى نهائيات كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة، من جانبه تمنى وحيد خاليلوزيتش حظا سعيدا للمنتخب المغربي.

وأتم بيان الاتحاد المغربي، وتؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والامكانيات للتهيئ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022