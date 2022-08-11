أول سعودية تعمل في تلميع السيارات: أحب رائحة الشحم والكفرات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، اليوم، بمقطع فيديو لأول سيدة سعودية تحصل على لقب مستشارة سيارات.

وكشفت ندى حمبظاظة، عن أن مجال تلميع السيارت جديد على السيدات ولا يوجد سعوديات يلمعن سيارات، كما أنه لا توجد سعودية تملك مركز تلميع للسيارات، مضيفة أنها "تحب رائحة الزيت والشحم والكفرات".