أخبار دوليّة

الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 351 خرقاً للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية

11 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 351 خرقاً للهدنة الأممية خلال الـ 3 أيام الماضية.