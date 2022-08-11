السدر يوقع عقد طباعة عدد من مؤلفاته

وقع المؤلف الشيخ عبدالرحمن بن عبيد السدر مع دار المتنبي للطباعة والنشر والتوزيع بالدمام عقد طباعة ونشر وتوزيع لمدة خمس سنوات لعدد من مؤلفات فضيلته وهي على النحو التالي:

1_ إتحاف الراغبين بشرح العلماء الربانيين على مختصر رياض الصالحين، في طبعته الثانية الذي يأتي في مجلد واحد يقع في ٥٢٥ صفحة، وهو عبارة عن اختصار متن رياض الصالحين وقصر كل باب على آية وثلاثة أحاديث وتذييل كل باب بخمس فوائد، من شرح الشيخ عبدالعزيز بن باز، أو من شرح الشيخ محمد العثيمين، أو من شرح الشيخ فيصل المبارك رحمهم الله جميعاً وبتخريج الشيخ الألباني رحمه الله.

2_ الدرر الحسان في إحياء ليالي رمضان، في طبعته الثانية ويأتي في مجلد واحد، بعدد ١٠٠ صفحة، وهو عبارة عن ثلاثين درساً من دروس رمضان، فوائد منتقاة من أقوال سلف الأمة، وتم ضبط أحاديثه بتصحيح العلامة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله.

3_ الحصن الحصين للتصدي من السحرة والشياطين وهو عبارة عن كتيب صغير الحجم بعدد ٢٣٠ صفحة مشتمل على مجموعةٍ من الأذكار والأوراد والرقية الشرعية بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله وتقديم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.