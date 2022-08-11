فيفا يعلن تعديل موعد حفل إفتتاح كأس العالم والمباراة الأولي

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم تقديم موعد حفل إفتتاح كأس العالم بقطر والمباراة الإفتتاحية لمدة يوم واحد لتقام يوم 20 نوفمبر المقبل .

وقرر مجلس الفيفا اليوم بالإجماع ان تقام مباراة البلد المضيف أولى مبارياتها أمام منتخب الإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر لتكون تلك هي المواجهة الوحيدة في اليوم الأول من منافسات كأس العالم ، وبذلك يكون قد تم تقديم المباراة الأولى وحفل افتتاح نسخة هذا العام في استاد البيت ليوم واحد، بينما تم تغيير توقيت إجراء مباراة السنغال وهولندا لتقام يوم الاثنين 21 نوفمبر من الواحدة ظهراً إلى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

تم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية الرئيسية والدولة المستضيفة، كما يأتي هذا التغيير ليحافظ على التقليد المتَّبع في كأس العالم بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب.

يُذكر أنه لن يتم إجراء أي تغيير على تاريخ مغادرة اللاعبين من أنديتهم وهو 14 نوفمبر المقبل بموجب لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وسيتم إعلام أصحاب التذاكر عبر البريد الإلكتروني بهذين التغييرين على جدول المباريات، وستبقى تذاكرهم سارية بغض النظر عن التاريخ/التوقيت الجديد للمباراة. كذلك، تم تعديل جدول مباريات كأس العالم ، بالإضافة إلى لوائح البطولة، وفق هذه التغييرات