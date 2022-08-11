القبض على وافد اعتدى على طفل من ذوي الإعاقة بوادي الدواسر

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة وادي الدواسر مساء اليوم الخميس القبض على مقيم من جنسية عربية اعتدى بالضرب على طفل من ذوي الإعاقة بالنويعمة .

وكان عدد من المغردين بوادي الدواسر تداولوا مقطع فيديو يظهر وافدا يقوم بالاعتداء بالضرب على طفل في أحد الأحياء بالمحافظة ، وطالبوا الجهات الأمنية بسرعة القبض عليه وإيقاع العقوبات اللازمة بحقه.

وعلى إثر ذلك وجه معالي النائب العام الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر بالقبض على الشخص الذي ظهر بالفيديو وإحالته للنيابة العامة للتطبيق الإجراءات اللازمة .

وبحسب مصادر " الوئام " تمكن رجال البحث الجنائي من تحديد هوية الشخص المعتدي ومكانه، ومن ثم تم القبض عليه وجارِ تحويله إلى النيابة لاستكمال الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات.