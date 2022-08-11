منشآت تختتم “أسبوع الصناعة”: أكثر من 30 جلسة نقاش مع كبار المسؤولين ورواد الأعمال

منشآت تختتم "أسبوع الصناعة" الذي شهد أكثر من 30 جلسة نقاش مع كبار المسؤولين ورواد الأعمال في القطاع الصناعي

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أسبوعاً حافلاً بالجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال.

وسلط "أسبوع الصناعة" الذي نظمته منشآت ضمن سلسلة الأسابيع المتخصصة الضوء على الفرص الاستثمارية التي يحفل بها القطاع الصناعي، وأبرز المبادرات وأوجه الدعم التي تُقدَّم لرواد الأعمال، كما فتح المجال أمام الرواد والمهتمين للالتقاء بنظرائهم ومناقشة الفرص والعقبات والحلول.

كما استمرت فعاليات الأسبوع بشكل مكثف في مراكز دعم المنشآت في كل من الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتَيْ الخبر وجدة.

واختتم الأسبوع بورشة عمل موسعة جاءت تحت عنوان "وزارة الصناعة ودورها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، شارك فيها العديد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

كما شهد أسبوع الصناعة أكثر من 30 لقاءً حضورياً وافتراضياً، وعدداً من ورش العمل، من أبرزها : التعريف بمنتجات بنك التنمية وتمويل المشاريع الصناعية، ورحلة رائد الأعمال الصناعي بمنطقة المدينة المنورة.

فيما أقام مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر عدة ورش عمل؛ منها : رحلة صناعة منتجك الأول، ومدخل إلى الجانب المالي في المصانع.

كما عقد مركز دعم المنشآت في جدة عدة ورش عمل، من أبرزها : الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المركز الصناعي، والمستقبل والطاقة المتجددة.

يُذكر أن "منشآت" قدمت حزمة من البرامج والمبادرات المتخصصة لدعم القطاع الصناعي؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالقطاع الصناعي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات والجلسات النقاشية مع المسؤولين، إضافة إلى إطلاق دليل المستثمر الصناعي الذي يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.