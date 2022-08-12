صحيفة أمريكية: مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يبحث عن وثائق #نووية بمنزل #ترامب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ، اليوم الجمعة، أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الأسبوع، مضيفة أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق.

مصادر الصحيفة الأمريكية، التي طلبت عدم كشف هويتها، لم تقدم تفاصيل عن طبيعة الوثائق التي يبحث عنها مكتب التحقيقات الفدرالي، فيما إذا كانت تتعلق بأسلحة تابعة للولايات المتحدة أو لدول أجنبية، أو إذا تمكن عناصر التحقيقات من الوصول إلى تلك الوثائق، فيما امتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق على هذه المعلومات.

من جهته، رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإجابة عن 440 سؤالاً في التحقيقات التي يخوضها، مستفيداً من التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش دارة الرئيس السابق ترمب في فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.