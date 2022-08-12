سفارة المملكة لدى #كوريا تغلق أبوابها الإثنين المقبل.. والكشف عن السبب #عاجل

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، عن إغلاق أبوابها يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس 2022م، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل 16 أغسطس.

وأوضحت السفارة في سيئول –عبر تويتر- أنها تود إفادة المواطنين الكرام، بأن يوم الإثنين الموافق ١٧ /١ /١٤٤٤ هـ سيكون إجازة رسمية في جمهورية كوريا، وعليه ستكون السفارة مغلقة لهذا اليوم.

وأضافت السفارة في سيئول، أنه سيتم استئناف العمل بالسفارة، يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /١ /١٤٤٤ هـ.

وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن التواصل على هاتف شؤون المواطنين على الرقم (01089626999).