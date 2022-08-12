بالفيديو.. الشيخ “محمد بن زايد” يقود مروحية في جولة بسماء #الإمارات

تداول مغردون على موقع "تويتر" بدولة الإمارات، مقطع فيديو لرئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جولة بمروحية بسماء الإمارات.

وكتب أحد المغردين معبرًا عن سعادته بابتسامة الرئيس الإماراتي الذي أبداها خلال الرحلة قائلاً : “في كل مرة نرى الشيخ محمد بن زايد والابتسامة تغمر محياه الكريم، دلالة على عظم ما يزخر به وجدانه من رضا ومحبة”، متمنيًا له الصحة والعافية.

فيما وصف مغرد آخر المقطع بأنه ابتسامة وطن، في إشارة منه إلى ابتسامة الشيخ "بن زايد" في نهاية الفيديو.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، أعلن في مايو الماضي انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية.