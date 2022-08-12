الدوما الروسي: تصرفات #واشنطن و#كييف تنذر بوقوع كارثة #نووية

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الجمعة، إن تصرفات الولايات المتحدة وأوكرانيا تنذر باحتمالية وقوع كارثة نووية.

وحمّل فولودين الرئيسين الأميركي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية قصف محطة زابوريجيا النووية وتبعاته.

وأضاف رئيس الدوما أن تعرض محطة زابوريجيا النووية للقصف بالصواريخ والمدفعية الثقيلة سيسفر عن عواقب مأساوية على الأوكرانيين ودول أوروبية.

وقد حذّرت مجموعة "انيرغواتوم" الأوكرانية المشغّلة لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الجمعة، من أن "الوضع يزداد سوءًا"، مشيرة إلى "وجود مواد مشعة في مكان قريب وتضرر أجهزة عدة لاستشعار الإشعاعات".