قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوروجيه الكهروذرية بقذائف موجهة من إنتاج الدول الغربية.

وذكر روغوف، أن إحدى هذه القذائف سقطت على بعد 10 أمتار من مستودع للنفايات النووية في المحطة.

وفي وقت سابق، قال روغوف إن القوات الأوكرانية استهدفت المحطة الكهروذرية مجددا وهو ما عرقل عملية تغيير ورديات العاملين في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات.

وشدد روغوف، على أن قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية في مارغانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا.