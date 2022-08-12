“الصحة” تحسم الجدل بشأن مدى خطورة أجهزة التفتيش بالمطارات على “الحامل”

أوضحت وزارة الصحة، أن أجهزة التفتيش بالمطارات غير مضرة بالحامل، لأنها تستخدم موجات كهرومغناطيسية منخفضة التردد، مشيرة إلى أنه يفضل للحوامل استخدام مسكن ألم يحتوي على باراسيتامول فقط.

وذكر حساب "الصحة 937" التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد ضرر عند التعرض أو العبور خلال أجهزة التفتيش في المطارات، فهي تستخدم موجات كهرومغناطيسية منخفضة التردد للكشف عن الأجسام المعدنية».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل جهاز التفتيش في المطار مضر للحامل؟

وحول تناول المرأة الحامل لبنادول اكسترا الأحمر، أوضحت وزارة الصحة أن بنادول اكسترا الأحمر يحتوي على المادة الفعالة ( باراسيتامول - كافيين).

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه ينصح للحامل استخدام مسكن الألم وخافض الحرارة الذي يحتوي على باراسيتامول فقط.