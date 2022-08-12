“مساند”: إتاحة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية من خلال الشركات #عاجل

أكدت خدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية "مساند"، أن استقدام العمالة المنزلية من ⁧إندونيسيا،⁩ سيكون متاحًا من خلال شركات الاستقدام، التي تقدم خدمات التأجير الخاصة بالعمالة، داعيةً من يرغب في المزيد من المعلومات، التواصل على الرقم "920002866".

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد وقعت مع وزارة القوى العاملة الإندونيسية، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن.

وبحسب بيان للوزارة؛ سيكون الاستقدام متاحا من خلال شركات الاستقدام بالترامن مع تاريخ الاتفاقية، التي وقعت في جزيرة بالي.

ويأتي المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.