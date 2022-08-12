لماذا تأخر البت في قضية «كنو» بين الهلال والنصر؟ مركز التحكيم يجيب #عاجل

قال مركز التحكيم الرياضي السعودي إنه إشارة إلى ما يتم تداوله حول التأخر في إصدار قرار الفصل بقضية ناديي الهلال والنصر واللاعب محمد إبراهيم كنو؛ تود هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع القائم بين الأطراف الثلاثة لتأكيد أنها تحرص على منح الأطراف الحق الكامل لتقديم المذكرات والأسانيد والدفوع القانونية ومنحهم المدد الكافية لتقديم ما لديهم.

وأضاف المركز، في بيان، إن تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات خلال مجريات القضية، حيث تبذل هيئة التحكيم كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية.

واستطرد البيان مؤكدا أنه في الوقت ذاته فقد حددت هيئة التحكيم موعدا لعقد جلسة الاستماع للأطراف، وذلك لتقديم كل ما لديهم تمهيدا لإغلاق باب المرافعة وبدء المداولة للفصل في النزاع واصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.