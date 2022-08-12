مقتل سائح خليجي “ذبحا” أمام المارة في تونس

أقدم عسكري تونسي متقاعد، على قتل "خليجي"، أمام أعين المارة، في مدينة بنزرت، وذلك بعد التفطن لوجود علاقة بينه وبين شقيقته.

وكشفت إذاعة "إي أف أم" التونسية، أن الضحية تعرف على الفتاة التونسية، وتزوجا عرفيًا، وكان يلتقيها سرًا في تونس حيث وقعت الجريمة، مشيرةً إلى أن الجاني وقع تحريضه من قبل أصدقائه واستفزازه بإخباره أن شقيقته تمارس علاقة مع أجنبي.

وبينت أن الجاني عسكري متقاعد علم بوجود علاقة بين هذا الرجل وشقيقته، عمد إلى ذبحه أمام المارة، وألقت القوات الأمنية القبض عليه.