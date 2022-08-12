أخبار دوليّة

مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة خلال ساعات

12 أغسطس 2022 · < 1 minute

أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة طارئة غدا السبت لنظر أمر عاجل.