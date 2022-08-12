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مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة خلال ساعات
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أخبار دوليّة
مجلس النواب المصري يعقد جلسة طارئة خلال ساعات
12 أغسطس 2022
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أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسة طارئة غدا السبت لنظر أمر عاجل.
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