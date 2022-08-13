كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 124 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 124592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و236 ألفا و355 حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و566 حالةسجلت كوريا الجنوبية اليوم 124592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و236 ألفا و355 حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و566 حالة..