الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة عند 45 مئوية

سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر) ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولايستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.