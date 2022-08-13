النفط يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.4%

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات امس الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وعند تسوية التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 98.15 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 3.4%.

أما العقود الآجلة لخام نايمكس فانخفضت عند التسوية بنسبة 2.4% عند 92.09 دولار، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 3.7%.

ويسيطر على السوق مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

هذا وصرح مسؤول في ميناء لويزيانا بأنه من المتوقع أن تستبدل أطقم العمل جزء تالف من خط للأنابيب بحلول نهاية اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوات إلى استئناف الإنتاج في سبع منصات نفطية بحرية أميركية في خليج المكسيك.

وأظهر تقرير أوبك الشهري أمس الخميس أنها خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.1 مليون برميل يومياً من 3.36 مليون برميل يومياً بواقع 300 ألف برميل.