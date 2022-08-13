زلزال يضرب غربي الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة /أنتيك/ جنوبي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي بلدية /أنيني/ الواقعة بالمقاطعة، على عمق 6 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وفي 27 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر /مقاطعة /أبرا/ شمالي الفلبين، وأسفر عن وفاة أكثر من 9 أشخاص وإصابة المئات.

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 بالمائة من الزلازل في العالم.