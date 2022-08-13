33 طالباً خليجياً يشاركون في مسابقة الهاكثون

يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج مسابقة الهاكاثون الخليجي الافتراضي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 15 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.

ويشارك في هذه المسابقة 33 طالباً وطالبةً من الدول الأعضاء بـالمكتب بعد اجتيازهم دورةً مكثفة في المعكسر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام ، نظمها مكتب التربية على مدى 3 أسابيع بمعدل 8 ساعات يومياً ، تلقى خلالها الطلاب التدريب على 6 مناهج من قبل مدربين مختصين.

وسيتم عقد المسابقة افتراضياً عبر منصة مخصصة للمسابقة يعلن من خلالها عن المسابقة ومجالاتها وإجراءاتها ليتمكن المتسابقون من الإطلاع عليها وتقديم أعمالهم لتقييمها وفرز نتائجها بشكل آلي وفق معايير وأدوات تقييم تم توظيفها في المنصة ويعقب ذلك إعلان نتائج الفائزين وتكريمهم.

ومن جهة أخرى أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج‬ نتائج ( 123) مبادرة لمسابقة مبادرات المدارس الصديقة للمكتب في الدورة المالية 2021/ 2022.