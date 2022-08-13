اليمن: تفكيك خلية تهريب أسلحة إيرانية.. و«الإرياني» يطالب بتدخل أممي (فيديو) #عاجل

نشر معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، اعترافات لخلية حوثية تم ضبطها من قبل قوات «التحالف» المشتركة في الساحل الغربي.

واعترفت الخلية، في مقطع فيديو نشره «الإرياني»، بتهريب الاسلحة من ميناء بندر عباس الايراني لموانئ الحديدة بإشراف من الحرس الثوري الإيراني.

وقال «الإرياني» إن الاعترافات تؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالاسلحة في تحدٍ سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأضاف أن تلك «الاعترافات تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال المليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية».

وطالب وزير الإعلام اليمني؛ المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

الاعترافات الكاملة لخلية تهريب أسلحة إيرانية تابعة للحوثي