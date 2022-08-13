ضمن منحة بـ10 ملايين دولار.. مساعدات سعودية للاجئين من أوكرانيا

زار معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أمس مستودع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة جيشوف البولندية، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

وتجول معاليه برفقة ممثلي المفوضية في مرافق المستودع، مطلعاً عن كثب على المساعدات الإيوائية المقدمة ضمن منحة المملكة البالغة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم اللاجئين القادمين من أوكرانيا،التي خُصص منها 5 ملايين دولار قدمت عبر المركز للمفوضية، حيث اطمئن معاليه على جاهزية المساعدات واكتمال الترتيبات اللازمة لتقديمها إلى مستحقيها.

ووقف معاليه والوفد المرافق له على مركز توزيع المواد الإيوائية التابع للمفوضية، واستمع إلى شرح عن آلية تسليم المساعدات للمستفيدين، وخطط الاستجابة للاحتياجات الطارئة للاجئين.

وأوضح الدكتور الربيعة أن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، تستهدف قرابة مائة ألف شخص من اللاجئين القادمين من أوكرانيا، مؤكداً أن المملكة تحرص دوماً على الوقوف إلى جانب اللاجئين ومساندتهم في أي مكان بالعالم استشعاراً منها بمسؤوليتها الإنسانية تجاههم.

وأثنى الدكتور الربيعة على المستوى المهني الرفيع الذي تنتهجه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منوهاً بالشراكة الوثيقة بين المركز والمفوضية.