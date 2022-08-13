تحت شعار #العالم_ينتظرك.. التعليم تُطلق “الهوية البصرية” لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.

أطلقت وزارة التعليم اليوم الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: "العالم ينتظرك"؛ احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.

وتحمل الهوية البصرية الجديدة معاني ورسائل تؤكد على دور التعليم في تحقيق طموحات المستقبل، حيث تمثّل عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة احتفاءً حقيقياً ينتظره الجميع، وتسعى له الوزارة تحقيقًا لأهداف الرؤية الطموح الرامية إلى بناء مواطن ينافس عالمياً.

وتسعى الهوية لإضفاء الجدية والنشاط بين الطلبة والميدان التعليمي، وكذلك إشراكهم مع المجتمع في صناعة المستقبل، وإيجاد التفاعل على المستوى الوطني.

وتهدف الهوية البصرية الجديدة إلى توحيد الاحتفاء بانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وكذلك ضمان تحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

وتوفّر وزارة التعليم الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد، والدليل الإرشادي؛ لاستخدامهما في مصادر مفتوحة، على الرابط الإلكتروني التالي: