حريق “هائل” في فرنسا يغلق طرق رئيسية

تمكن رجال الإطفاء من وقف انتشار حريق "هائل" في جنوب غرب فرنسا مما سمح للسلطات بإعادة فتح قطاع من طريق سريع أمام المرور قبل عطلة يكثر فيها السفر.

وقال حاكم المنطقة على تويتر اليوم السبت "لم ينتشر الحريق خلال الليل بفضل الوسائل المهمة التي استُخدمت".

وساعدت تعزيزات من أنحاء أوروبا رجال الإطفاء المحليين في مكافحة الحريق الذي دمر الغابات في منطقة جيروند الفرنسية منذ يوم الثلاثاء وأجبر عشرة آلاف شخص على إخلاء منازلهم.

وكانت الرياح ودرجات الحرارة الحارقة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية قد ساعدت على انتشار الحريق. واندلعت حرائق في جنوب غرب فرنسا في يوليو تموز أتت على أكثر من 20 ألف هكتار من الغابات وأجبرت قرابة 40 ألف شخص على إخلاء منازلهم لفترات وجيزة. وتسببت موجات الحر المتعاقبة في اشتعال حرائق غابات في أنحاء أوروبا هذا الصيف مما سلط الضوء على مخاطر تغير المناخ على الصناعة وسبل العيش.

ومن المتوقع أن تجتاح فرنسا ليل اليوم السبت عواصف من شأنها خفض درجات الحرارة وإصدار تحذيرات جوية صارمة. وأيضا يكافح مئات من رجال الإطفاء حرائق إلى الشمال في بريتني حيث أتى حريق على 400 هكتار وكذلك في منطقة جورا في الشرق حيث أتت النيران على 500 هكتار.

وأظهرت بيانات من نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن النار اندلعت في أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا حتى الآن هذا العام وهي ستة أمثال المتوسط السنوي في الفترة بين عامي 2006 و2021.