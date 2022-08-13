الاتحاد السعودي لركوب الأمواج يشارك في الاجتماع الآسيوي العمومي للمرة الأولى

شهد الاجتماع العمومي الآسيوي السنوي لرياضة التزلج بالسحب، الذي عقد أمس الجمعة في مدينة تشنتشون الكورية الجنوبية، المشاركة الرسمية الأولى للاتحاد السعودي لركوب الأمواج، الذي مثله عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد كردي.

وجاء الاجتماع الذي ناقش مستقبل منافسات اللعبة، والبطولات المنتظرة على مدار العام، وفرص زيادة المشاركة على هامش فعاليات في بطولة الاتحاد الآسيوي لركوب الأمواج والتزلج المائي (IWWF) التي شارك كردي في منافساتها، حيث تعد واحدة من أهم المنافسات القارية للعبة.

ويعزز الاتحاد السعودي لركوب الأمواج من خطواته الرامية نحو لعب دور فاعل في عالم رياضة ركوب الأمواج، بهدف تطوير اللعبة في المملكة، والإسهام في تعزيز خطوات نموها وزيادة ممارسيها حول العالم، إلى جانب الاستفادة من أبرز الفرص العالمية لممارسة اللعبة، والتعرف على أفضل الخبرات الدولية في هذا المجال.

ويؤكد كردي أهمية هذه المشاركة، كونها الأولى للاتحاد السعودي ويقول: "فخور بالتأكيد بتمثيل الاتحاد في هذا الاجتماع، خصوصاً وأن هذه مثل الاجتماعات تسهم بشكل فاعل في منحنا فرصة التعرف على أبرز التحديات، وآليات مواجهتها، إضافة إلى المساهمة في دعم مسيرة هذه الرياضة في القارة وحول العالم".

وأضاف كردي: "لا نزال في بداية مسيرتنا كاتحاد رياضي، لكننا اليوم في المملكة العربية السعودية نعيش نمواً ملحوظاً في مختلف الرياضات، وسط دعم حكومي غير مسبوق يدفعنا نحو التواجد الفاعل في كل المحافل، والاستفادة من فرص المشاركات، سواء الرياضية أو العملية، وهو ما يعمل عليه الاتحاد بشكل متواصل".

ويتواجد ممثلو الاتحاد السعودي لركوب الأمواج للمرة الثانية هذا العام في كوريا، حيث كان الفريق السعودي شارك في منافسات بطولة KAPP ضمن الجولة العالمية لركوب الأمواج وقوفاً في سيول الكورية في يونيو الماضي، وذلك في مشاركة شكلت أول حضور رسمي لفريق سعودي.