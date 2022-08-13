ألمانيا تضع سقفا لتدفئة المكاتب الشتاء المقبل لتوفير الغاز

أهاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بالمؤسسات العامة والشركات تدفئة مبانيها ومكاتبها بما لا يزيد على 19 درجة مئوية هذا الشتاء، وإطفاء الأنوار الخارجية للمباني لتوفير الغاز.

وأكد أنه بينما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، بخفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمائة بداية من أغسطس مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس السابقة، فإن ألمانيا بحاجة إلى خفض استهلاكها بنسبة 20 بالمائة.

كما اقترح هابيك حظر تدفئة حمامات السباحة الخاصة غير التجارية، وإطفاء التدفئة في الأماكن المفتوحة بالمباني الحكومية مثل البهو، وإطفاء الأنوار على اللوحات الإعلانية العامة بين الساعة 10 مساء و6 صباحا.

تستخدم ألمانيا واردات الغاز الطبيعي الروسي أكثر من العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقطعت روسيا بالفعل صادرات الغاز إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ويخشى المسؤولون أن تستخدم موسكو صادرات الغاز كسلاح سياسي للضغط من أجل تخفيض العقوبات المفروضة عليها، أو حتى قطع الصادرات إلى أوروبا تماما في الشتاء عندما يكون الطلب على أشده.