أول تعليق من الهلال على قرار مركز التحكيم في قضية كنو

أصدر نادي الهلال بياناً منذ قليل للتعليق على قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية اللاعب محمد كنو.

وقال الهلال في بيانه أن بيان مركز التحكيم خالف المادة 19/9 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياض السعودي الذي نصت على أنه “يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره ، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها.

وأكد الهلال أن من أبرز المآخذ التي اعترض عليها النادي على قرار”غرفة فض المنازعات” في القضية ذاتها، هو تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارا مجحفا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة.

واستنكر مجلس إدارة الهلال تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات، وأنهم يبذلون كل الجهد من اجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين.

كما شدد على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهم قبل غلق باب المرافعة خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات، سواء في قيد المنازعة والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صدر القرار برفضه، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدروا بيانا إعلاميا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر.